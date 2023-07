Lula assina MP que libera jogos de azar no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na segunda-feira, 24, uma medida provisória e um projeto de lei para regulamentar os jogos de apostas no país. A medida provisória deve ser publicada hoje. Por ter força de lei, ela entrará em vigor imediatamente.

A MP traz as novas regras para os jogos de azar e a cobrança de tributos. Já o projeto de lei traz processos administrativos e sancionadores do negócio.