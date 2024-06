O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem agenda em Goiânia e Aparecida de Goiânia na próxima quinta-feira, 4. Será sua primeira visita a Goiás depois de eleito. Ele deve participar da inauguração do polo de inovação do Instituto Federal de Goiás (IFG) em Goiânia, e de instalações do novo Câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Aparecida.