Lula é pior que Bolsonaro em inflação e segurança, diz Datafolha

A nova pesquisa do Instituto Datafolha revela que, para os brasileiros, Lula e Bolsonaro têm desempenhos distintos em áreas-chave da administração pública. Segundo o levantamento, divulgado nesta sexta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado pior que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no combate à inflação e na segurança pública. Por outro lado, o petista se sai melhor em educação, emprego e habitação.

No quesito inflação, 33% dos entrevistados apontaram Lula como pior, e outros 17% como muito pior. Apenas 29% avaliaram seu desempenho como melhor ou muito melhor que o do antecessor. A mesma tendência se repete na segurança pública, com 33% considerando Lula pior e 13% muito pior. Esses dados reforçam a percepção de que o governo atual enfrenta desafios significativos nessas áreas.

Comparação Lula e Bolsonaro – Pesquisa Datafolha (junho/2025)

Mas o cenário muda quando o foco é educação e geração de empregos. Então, 35% avaliam Lula como melhor ou muito melhor na criação de postos de trabalho, e 42% o veem como superior na educação. Na área de moradia e habitação, 40% dos entrevistados também reconhecem avanços sob sua gestão. Além disso, há empate técnico entre Lula e Bolsonaro em temas como meio ambiente, saúde e combate à pobreza.

A pesquisa também investigou a atuação da primeira-dama Janja Lula da Silva. Para 36% dos brasileiros, sua presença mais atrapalha que ajuda o governo. Outros 14% acreditam que ela contribui positivamente, enquanto 40% dizem que Janja “não ajuda nem atrapalha”. O impacto da imagem da primeira-dama tem sido tema de debate, especialmente nas redes sociais.

Os resultados reforçam que a disputa entre Lula e Bolsonaro segue viva no imaginário popular. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 136 municípios entre os dias 10 e 11 de junho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A polarização política no Brasil continua influenciando a avaliação dos eleitores sobre diferentes áreas do governo.