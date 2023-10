Lula indica José Nelto para vice-líder do governo na Câmara

O parlamentar já foi apoiador de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro



Por Redação Tribuna do Planalto em 11/10/2023 - 15:00



Há alguns meses, José Nelto já vinha indicando aproximação com o governo, em particular criticando a política de juros do Banco Central