Lula tem aprovação de 60% dos eleitores brasileiros, diz Genial/Quaest

Um levantamento realizado pelo Instituto Quaest relevou que o governo Lula foi aprovado por 60% dos eleitores brasileiros. Esse é o maior índice já registrado pela série histórica da pesquisa Genial/Quaest, iniciada em fevereiro deste ano. Segundo os dados, Luís Inácio Lula da Silva também teve uma melhora entre evangélicos e moradores da região Sul do País, grupos em que se concentram um grande número de eleitores de Jair Bolsonaro.

A avaliação do trabalho feito pelo petista cresceu quatro pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior, feita em junho pela Quaest. Outros 35% do eleitorado disseram desaprovar a atuação do presidente, cinco pontos percentuais a menos do que o

registrado na pesquisa anterior.

Na avaliação geral do governo, 42% consideram positivo o mandato do chefe do Executivo, um crescimento de cinco pontos percentuais em comparação com o estudo anterior. Outros 29% avaliaram como regular o desempenho da gestão petista e 24% qualificam o resultado como negativo.