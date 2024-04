Mabel muda tom e agora fala em pesquisa para definir vice da chapa

O pré-candidato a prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil) mudou o tom em relação ao definição do nome que o acompanhará na disputa a Prefeitura de Goiânia e destaca que não vai colocar como pré-requisito o gênero do político. Agora, ele destaca que a escolha será feita a partir de uma pesquisa qualitativa, que ajudará a entender o perfil do vice que o eleitor goianiense quer na chapa.

“Vamos fazer uma pesquisa qualitativa como foi feita para o prefeito. O Ronaldo Caiado me escolheu não porque ele me acha bonito, mas porque as pesquisas indicaram que tenho capacidade de gestão e articulação política. Vamos fazer a mesma coisa com a vice. Vamos lançar uma pesquisa qualitativa nos próximos meses para estabelecermos qual o tipo de vice que a cidade quer”, destacou numa coletiva com à imprensa concedida nesta sexta-feira (12).

Diante de especulações em torno de Ana Paula Rezende (MDB) e Mayara Mendanha (PL) Mabel reforça que há “vários nomes em jogo” não há martelo batido. A definição deverá ocorrer após diálogo com outras forças partidárias e mais próxima à convenção. “Temos vários nomes em jogo. Tem muitos homens, tem oferta de vice que temos a vontade. Por isso temos que definir o perfil e também a questão política”, pontuou.

De acordo com o empresário, o fator vice será uma preocupação do eleitor goianiense ao longo do período eleitoral e lembra o contexto de 2020 quando o ex-governador de Goiás, Maguito Vilela (MDB) foi eleito, mas com menos de quinze dias na administração veio à óbito em decorrência da Covid-19, deixando a administração nas mãos do vice-prefeito Rogério Cruz (Solidariedade).

“Hoje tem uma preocupação na cabeça do eleitor até pelo trauma que se passou na eleição do Maguito e a entrada do Rogério, é quem será o vice. Essa é uma pergunta que nunca surgiu em eleições e começa a aparecer em Goiânia. Vamos ver o que o eleitor busca e dentro dos partidos vamos ver qual o perfil apontado pelas pesquisas”, completou.