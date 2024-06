Mabel recebe apoio do Agir na disputa a Prefeitura de Goiânia

O partido Agir36 oficializou seu apoio à pré-candidatura de Sandro Mabel (União Brasil) para a Prefeitura de Goiânia. O anúncio ocorreu em um evento na noite desta quarta-feira (19/6), no auditório do Sindiposto-GO, no Setor Leste Universitário, com a presença de diversas lideranças e pré-candidatos a vereador.

Fernando Meirelles, presidente estadual do Agir36, destacou o entusiasmo dos membros do partido ao receberem a notícia de que Sandro Mabel havia sido escolhido pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). “Sem dúvidas, a melhor escolha, porque é o mais preparado para fazer Goiânia voltar a prosperar”, afirmou Meirelles.

Sandro Mabel valorizou o apoio do Agir36, considerando-o essencial para fortalecer sua pré-campanha. “É uma honra ter o partido, suas lideranças e pré-candidatos a vereador ao nosso lado”, enfatizou Mabel.

O pré-candidato também ressaltou a força de sua coligação nas eleições deste ano. “Teremos mais de dez partidos na nossa aliança, com mais de 400 candidatos a vereador em Goiânia. Será o maior exército de campanha e a maior bancada na Câmara, o que, se eleito, garantirá governabilidade para nossa gestão e as muitas mudanças que queremos promover na capital”, destacou.

Thiago Albernaz, ex-deputado estadual, sublinhou o comprometimento do Agir36 com a população goianiense ao escolher apoiar Sandro Mabel. “Ele é a escolha certa para Goiânia, um gestor com um olhar especial para cuidar das pessoas”, afirmou Albernaz.

Euler Morais, ex-deputado federal e coordenador político da pré-campanha em Goiânia, frisou a importância do trabalho da militância do partido na disputa eleitoral. “É momento de trabalharmos intensamente, e a aliança com o Agir36 é valiosa nessa corrida pela vitória”, declarou Morais.

O evento reforçou a coesão e a determinação das lideranças políticas em torno da candidatura de Sandro Mabel, sinalizando uma campanha robusta e estratégica para as próximas eleições municipais.