Mãe é presa suspeita de matar bebê com ajuda do marido

A Polícia Civil prendeu em Minas Gerais uma mulher suspeita de matar a própria filha, uma bebê de sete meses, em Goianápolis. De acordo com as investigações, no dia 13 de fevereiro, a criança deu entrada na UPA Pediátrica do Bairro Maracanã, em Anápolis, com lesão no cérebro. Os médicos acionaram as autoridades e a mulher chegou a dizer que o padrasto da criança havia a ferido, mas depois apresentou inconsistências nas versões.

Após a internação da criança, a mulher fugiu e, desde então estava desaparecida. Ela foi encontrada e presa na quinta-feira (14), na cidade de Januária, no estado mineiro. A polícia acredita que ela e o companheiro cometeram o crime juntos.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do homem.