Maio Amarelo reforça conscientização por trânsito seguro

A 10ª edição da campanha Maio Amarelo foi lançada na quarta-feira,3, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Em todo o país, a iniciativa busca conscientizar toda sociedade em favor de um trânsito mais seguro. Durante o Maio Amarelo, são realizadas diversas ações, como palestras, eventos educativos, campanhas nas redes sociais, entre outras atividades.

“No trânsito, escolha a vida” é o tema da campanha. Ao longo do mês, várias ações educativas serão realizadas em Aparecida de Goiânia pela Secretaria Executiva de Mobilidade (SMTA) em parceria com as secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública. A iniciativa também é apoiada pela PMGO, PRF e Corpo de Bombeiros.

“O Maio Amarelo é uma campanha internacional que prega conscientização no trânsito em geral. Em Aparecida de Goiânia, vamos trabalhar o mês inteiro nas empresas, nas escolas e nas ruas com prevenção, chamando atenção das pessoas para que elas possam entender que o trânsito é perigoso”, aponta o secretário municipal de Mobilidade, Sérgio Carvalho.

Ainda de acordo com o secretário, as ações de conscientização são realizadas durante todo o ano e intensificadas nesse período alusivo. “Vamos trabalhar um tema interessante que é ‘No Trânsito, Escolha a Vida’. Vamos reforçar que é importante que todos atuem em prol de um trânsito melhor”.

Mesmo com diversas ações de conscientização e fiscalização, muitos condutores de veículos ainda cometem infrações graves que podem ser evitadas. Segundo a SMTA, as mais comuns na cidade são excesso de velocidade, avanço de sinal, deixar de usar o cinto de segurança e ainda usar ao volante.

Representantes de diversas entidades participaram do lançamento da campanha ‘Maio Amarelo’, em Aparecida de Goiânia. Secretário municipal de Segurança Pública, Roberto Cândido, que representou o prefeito Vilmar Mariano, ressalta a importância da iniciativa.

“É uma campanha muito importante, que envolve diversas secretarias, a Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Queremos destacar que o bem mais valioso de uma cidade é a vida de seus habitantes, vamos conscientizar as pessoas sobre isso”.

Ações simples no dia a dia aumentam a segurança para pedestres e condutores de veículos. A presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Nayara Coimbra, ressalta algumas dicas. “Podemos começar entendendo melhor a legislação, devemos usar o cinto de segurança, não usar o celular no trânsito. São coisas simples, mas fundamentais”.