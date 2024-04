Maior evento pet ao ar livre retorna a Goiânia

O Dogs Day, considerado o maior evento pet a céu aberto do Brasil, está de volta em sua 6ª edição com a temática “Meu mundo com os pets é mais colorido”. O evento, que ocorrerá no tradicional Parque Lago das Rosas, promete uma tarde repleta de diversão para amantes de animais de estimação de todas as idades.

Marcado para o dia 07 de julho, a partir das 14h, o Dogs Day contará com uma série de atrações, incluindo visita aos estandes das empresas parceiras, orientação veterinária gratuita, dicas de comportamento e manejo/adestramento canino, demonstrações de cães de pastoreio com ovelhas, e um incrível desfile de cães.

Os organizadores, Lara Monteiro e Leandro Meireles, convidam a todos os interessados a participar deste evento imperdível. Para inscrever seu pet no desfile, basta comparecer ao local ou entrar em contato através do Instagram @dogsdaygoiania.

Empresas interessadas em se tornar parceiras do evento podem entrar em contato através dos números (62) 99858 4004 ou (62) 99143 0428, ou pelo Instagram @dogsdaygoiania.

Sobre o Parque Lago das Rosas:

O Parque Lago das Rosas é conhecido por sua beleza natural e por ser um ponto de encontro para a comunidade de Goiânia. Com áreas verdes extensas e um ambiente acolhedor, é o local perfeito para sediar o maior evento pet a céu aberto do Brasil.

Para mais informações, siga o Dog’s Day no Instagram: @dogsdaygoiania.