Mais de 100 vagas de emprego abertas em Goiás

Estão abertas 112 vagas de emprego em diferentes cidades de Goiás, contemplando candidatos com e sem experiência, além de Pessoas com Deficiência (PCDs) e jovens aprendizes entre 18 e 22 anos. As oportunidades são da JBS e estão distribuídas entre as unidades de Goiânia, Mozarlândia e Senador Canedo.

Em Mozarlândia, são 66 vagas, das quais 60 para operador de produção (sem exigência de experiência prévia), quatro para mecânico (ensino médio completo e curso técnico em mecânica), duas para operador de empilhadeira (necessário CNH-B, NR-11, ensino médio e curso de máquinas pesadas), uma para supervisor de manutenção (formação em Engenharia Mecânica ou Eletromecânica) e uma para eletricista (com NR-10 e experiência industrial). Os currículos devem ser enviados para [email protected] ou para o WhatsApp (62) 3348-8946.

Na capital, Goiânia, há 41 vagas disponíveis. Uma é para treinador de abate (com experiência comprovada), 20 para operador de produção e 20 para jovens aprendizes. Os interessados devem encaminhar currículo para [email protected], WhatsApp (62) 3272-1379 ou se dirigir à sede da empresa, localizada na Av. Lago Azul, Chácaras Mansões Rosas de Ouro.

Já em Senador Canedo, são cinco vagas para operador de higienização, que exigem apenas ensino fundamental completo. O envio de currículos pode ser feito para [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 3512-8210.

Além de salário compatível, os contratados terão benefícios como vale-alimentação e prêmio por assiduidade. Quem desejar também pode se cadastrar no banco de talentos da empresa por meio do site www.jbs.com.br/carreiras.