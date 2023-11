Mais de 500 mil pessoas têm diabetes em Goiás

Fome frequente, sede intensa, desânimo, fraqueza, sonolência, tontura, perda de peso, necessidade de urinar em excesso, dificuldade na cicatrização de feridas e infecções frequentes são alguns dos sintomas mais comuns no diagnóstico de um paciente com diabetes.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a doença afeta mais de 13 milhões de brasileiros e é tema da Campanha Novembro Azul, que ocorre ao longo do mês.

A diabetes afeta 6,9% de toda a população do país. E a doença é muito perigosa, como explica a médica da família e comunidade da Totum Saúde, Evelyn de Ramos, que participa de um programa especial de acompanhamento de pessoas com diabetes.

“Sem tratamento adequado, o diabetes prejudica olhos, rins e nervos e ainda aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrames, que podem até levar à morte”, alerta a médica.

Entre as consequências mais comuns da diabetes está a retinopatia diabética, que causa a perda parcial ou total da visão.

A doença atinge mais de 150 mil brasileiros por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde(OMS).

Para a médica oftalmologista Thais Azeredo Bastos, do CBCO Hospital de Olhos, um dos fatores mais preocupantes na retinopatia é o início silencioso.

“Os sintomas costumam surgir quando o problema afeta a região central do olho, o que pode demorar e aparecer apenas quando a doença já está avançada, fazendo com que o paciente não procure o oftalmologista por acreditar que está tudo normal”, explica a especialista.

Outro fator que também implica na doença é a glicemia descontrolada, que pode causar alterações nos vasos sanguíneos do olho, originando microaneurismas, acarretando o risco de romper e causar a perda da visão.

Em estágios avançados de retinopatia, o paciente pode perceber manchas ou escurecimento súbito da visão, além de desenvolver hemorragia e descolamento da retina.

Para evitar que a doença avance tanto, a pessoa com diabetes deve ter o acompanhamento de um oftalmologista e seguir as recomendações do especialista, que uma alimentação mais saudável e rica em fibras, a ingestão de bastante água e a prática de atividades físicas.

Goiás

Relatório da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) aponta que em 2022 cerca de 6% de homens e 5% de mulheres conviviam com a diabetes no Estado. Estimou ainda que existem hoje em Goiás um total de 505.171 pessoas com diabetes no estado.