Mais de R$ 6 milhões são investidos na criação de distrito agroindustrial em Caldas Novas

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), está investindo mais de R$ 6 milhões na construção do Distrito Agroindustrial de Caldas Novas (Daican), localizado estrategicamente às margens da GO-213, saída para o município de Morrinhos, o que contribuirá com o escoamento da produção. As obras comeram nesta segunda-feira, 05.

Em 242 mil m² de área, o polo industrial deve criar aproximadamente mil empregos com a instalação de novas empresas. O Daican terá, ao todo, 69 módulos disponíveis para indústrias, com terrenos entre 27 mil e 5,5 mil metros quadrados.

“Trabalharemos com agilidade e em paralelo com a construção do parque industrial para prospectar novos negócios para Caldas Novas. A vinda de indústrias fomenta a cadeia produtiva da região e gera emprego e renda para a população goiana”, afirmou o presidente da Codego, Manoel Castro.

A Codego oferecerá a infraestrutura completa para instalação dos empreendimentos, com a construção de sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto sanitário, além de rede elétrica.

A Prefeitura de Caldas Novas, parceira da obra, será responsável pela pavimentação e drenagem do distrito, com aporte de aproximadamente R$ 4 milhões. “É um marco na industrialização da nossa cidade, abrindo mais um segmento de atividade para o trabalhador de Caldas e para aqueles que querem investir”, ressaltou o prefeito Kleber Marra.