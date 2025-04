Mancini mostra “suas digitais”. Atlético inicia busca pelo acesso

O Goiás começou a série B com uma vitória sobre o Amazonas. Mesmo com um placar de um a zero, o alviverde mostrou uma nova disposição tática e muita vontade de alcançar a vitória, o que não acontecia sob o comando de Jair Ventura. O time esmeraldino jogou sem nenhuma novidade já que as contratações ainda não chegaram, mesmo assim, foi possível perceber as mudanças implantadas pelo técnico Vagner Mancini. Os jogadores continuam sendo os mesmos com muita limitação, principalmente no ataque, mas o time lutou até o fim pela vitória, mesmo tendo um jogador a menos com a expulsão do lateral esquerdo Douglas Teixeira ainda no primeiro tempo.

Na próxima quarta-feira o Goiás vira a chave e joga contra o Paysandu em Belém do Pará, na primeira partida pela decisão da Copa Verde. A Diretoria do Goiás continua negociando as contratações do meia Bryan, do CSA e do centroavante Anselmo Ramon. Ramon já estaria em Goiânia para assinar contrato, enquanto Bryan aguarda o fechamento das negociações entre Goiás e CSA. O meia Shaylon, do Atlético, não deve ser contratado. As negociações com o rubro-negro quase chegaram a um final feliz, mas acabaram não evoluindo e no Goiás não se fala mais sobre esse jogador.

Em sua estreia na série B do campeonato brasileiro, o Vila Nova foi derrotado em Coritiba pelo “Coxa”, com um gol de pênalti no último lance da partida. Foi um castigo sofrido pelo Vila Nova, que entrou em campo decidido a empatar a partida. No segundo tempo, não chutou uma bola no gol do adversário. Decisão equivocada do técnico Rafael Lacerda, que mandou a campo um time medroso, com objetivo claro de buscar o empate. O castigo chegou nos últimos momentos da partida. Mas o Vila terá uma grande oportunidade de se recuperar na competição já que jogará os próximos quatro jogos em casa. A sequência de partidas em Goiânia será contra o Paysandu, Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto e a Chapecoense. Dois destes embates chamam a atenção de todos. Contra o Paysandu no próximo sábado em função das últimas provocações entre os dirigentes e contra o Goiás, na terceira rodada, por se tratar do maior clássico do futebol goiano.

Atlético busca novo acesso

O Dragão campineiro passou por mudanças no elenco e comissão técnica nas últimas semanas. Após a eliminação no Goianão e Copa do Brasil, o time volta suas atenções para o campeonato brasileiro da série B em busca do acesso à elite do futebol nacional. Rebaixado no ano passado, o Atlético inicia sua campanha para retornar à série A, jogando no estádio Antônio Accioly contra o Athletic de Minas Gerais, time que subiu ano passado para a série B. O jogo, que será realizado esta noite, é considerado por todos de alta dificuldade.

O rubro-negro tem Cládio Tencati no comando técnico e as estreias do goleiro Vladimir e do zagueiro Matheus Felipe, além de Kauan que deve iniciar o jogo no meio de campo. O Atlético mantém a base do ano passado. A última contratação do clube campineiro é o meia Ariel, que se destacou pelo Anápolis no campeonato goiano. É considerado uma aposta. O jogador já passou pelo Goiás e não se firmou.

O Athletic tem uma forte estrutura financeira e uma ascensão meteórica, tanto no futebol mineiro quanto em esfera nacional. Em 2023 subiu da série D para a série C e em 2024 pra a série B. O Atlético Goianiense que se cuide. O técnico do time de São João Del Rei é um ex-atacante que fez sucesso em alguns times pelo Brasil, Roger Silva comanda um time de jogadores experientes, como Lincoln, ex-Flamengo, goleiro Adriel, ex-Grêmio e o zagueiro Sidimar que jogou no Goiás e no próprio Athletic.