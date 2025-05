O governador Ronaldo Caiado participou nesta quinta-feira (1º/5) da 5ª edição da Marcha para Jesus em Goiânia, evento que reuniu milhares de fiéis em um trajeto entre a Praça do Avião, no Setor Aeroporto, e a Praça Cívica, no Centro da capital. Acompanhado da primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, o governador destacou a importância do respeito às diferentes crenças religiosas e da colaboração entre Estado e instituições religiosas em ações sociais.

Durante o evento, Caiado ressaltou o crescimento da marcha em Goiás e seu papel na promoção de valores como paz e dignidade. “É um momento que representa um sentimento da população, e nos esforçamos para trabalhar nesse caminho, buscando melhorar a qualidade de vida em nosso estado”, afirmou. O governador também mencionou o potencial transformador da fé, citando seu impacto positivo na recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Marcha para Jesus, organizada pela Igreja Fonte da Vida em parceria com outras denominações evangélicas, contou com pregações, shows gospel e apoio logístico do Estado, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O apóstolo César Augusto, líder da Igreja Fonte da Vida, enfatizou a diversidade de participantes e a importância do diálogo entre gerações para uma sociedade mais fraterna.

Recentemente, a marcha foi incluída no Calendário Cívico, Cultural e Turístico de Goiás por meio da Lei Estadual nº 23.316, sancionada por Caiado em março deste ano. A proposta, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais. Peixoto também esteve presente no evento, reforçando o apoio do Legislativo à iniciativa.

