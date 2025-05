Maridos goianos estão entre os que mais traem no universo Sugar, revela site

Goiás é o segundo estado com mais homens casados inscritos na plataforma de relacionamentos MeuPatrocínio, conhecida por conectar Sugar Daddies e Sugar Babies. Ao todo, são 155 mil goianos com esse perfil, o que representa 17% dos 818 mil usuários comprometidos cadastrados no site. O estado só perde para São Paulo, que lidera com metade do total de casados.

Centro-Oeste em evidência

Com esses números, o Centro-Oeste se destaca nacionalmente no universo Sugar. Nos últimos seis meses, a plataforma registrou um crescimento de 21% no número de homens casados buscando esse tipo de relacionamento, que mistura interesse afetivo e apoio financeiro.

O que buscam

Segundo a pesquisa da própria plataforma, os homens casados se dividem em dois grupos: os que procuram uma parceira para momentos discretos e luxuosos, como viagens, e os que desejam relações sem cobranças e com mais leveza. Entre os gestos mais comuns estão presentes caros, ajuda com aluguel e apoio para estudos.

Casamentos em crise

A tendência de aumento de relações extraconjugais se conecta com dados globais. A pesquisa “Love Life Satisfaction 2025”, da consultoria Ipsos, revelou que 43% dos brasileiros estão insatisfeitos com seu casamento.

“Esses dados mostram que muitos estão buscando algo que sentem ter perdido nas relações tradicionais: escuta, afeto e liberdade. Não se trata de justificar traições, mas entender o que está por trás delas”, analisa Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

O mundo Sugar

O relacionamento Sugar é baseado em acordos claros e benefícios mútuos. De um lado, estão os Sugar Daddies — homens mais velhos e bem-sucedidos. Do outro, as Sugar Babies — mulheres jovens e determinadas que buscam apoio, mentoria e experiências únicas.

Além de carinho e companhia, o mundo Sugar envolve viagens, presentes, suporte financeiro e conexões profissionais.

Crescimento nacional

Com mais de 16 milhões de usuários, o MeuPatrocínio segue em expansão. Somente em 2024, mais de 1 milhão de novos cadastros foram registrados — muitos deles de homens casados em busca de novos formatos de afeto, ainda que fora do casamento tradicional.