Martim Cererê abre espaço para a Feira das Minas neste domingo

Neste domingo, 13, das 15h às 21h, o Centro Cultural Martim Cererê sediará a Feira das Minas – Dia da Moda. Com entrada gratuita, o evento contará com mais de 60 expositores, oferecendo uma ampla gama de produtos de moda, desde roupas a acessórios, bolsas e calçados. A iniciativa visa promover a inclusão social, fortalecer a presença feminina nos negócios e celebrar a criatividade das mulheres empreendedoras. Além das oportunidades de compra, os visitantes poderão desfrutar de entretenimento, como bingo, discotecagem e um desfile de moda inovador.

A Feira das Minas não apenas proporciona uma experiência de compras única, mas também destaca a diversidade de estilos e a autenticidade das criações das mulheres participantes. Essa celebração do empreendedorismo feminino vai além das transações comerciais, representando um voto de confiança nas visões e esforços das mulheres que investem paixão e dedicação em cada item que oferecem. Seja você um entusiasta da moda, um apoiador do empreendedorismo feminino ou alguém em busca de um ambiente criativo e inspirador, não deixe de participar da Feira das Minas no domingo, a partir das 15h, no Centro Cultural Martim Cererê.