O sambista Martinho da Vila será a atração principal do evento “Feijoada do Tetéu”, que ocorrerá no dia 16 de dezembro no CEL da OAB, em Goiânia. O evento também contará com apresentações de Heróis de Botequim e Maíra Lemos.

Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital e na Flávio’s Calçados do Flamboyant e Goiânia Shopping.

Além das apresentações musicais, o evento oferecerá uma feijoada à vontade e drinks especiais.