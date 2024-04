Maternidade Célia Câmara ganha novos leitos e expande laboratório

O Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) inaugura, nesta quarta-feira (09), 10 novos leitos para abrigar mães e bebês, além de expandir o laboratório. O evento contará com a presença do prefeito Rogério Cruz e do secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara.

O anúncio celebra o 4º ano de funcionamento da unidade, que soma mais de 50 mil atendimentos de saúde materno-infantil, desde 2020. Com área construída de 15 mil metros quadrados, o HMMCC conta com três salas de cirurgia, 152 leitos ativos, sendo 20 de UTI adulta, 15 de enfermaria, 21 de obstetrícia clínica, oito de ginecologia cirúrgica, seis de Centro de Parto Normal, cinco Leitos Recuperação, dez de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, dez de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin), cinco de Ucin Canguru e quatro salas de cuidado. Passará de 36 Alcons para 46.

O laboratório de análises clínicas, que hoje funciona no Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), na Vila Redenção, será transferido para a unidade Célia Câmara, em um espaço mais amplo e adequado.