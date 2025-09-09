search
Curiosidades

Meditação e Tarot para encontrar o equilíbrio

Astrolink explica como as cartas podem aprofundar a prática meditativa e ajudar no processo de autoconhecimento


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 14:54

As tarot atuam como pontos de foco para a meditação - (Freepik)
O tarot não é apenas um oráculo de previsões: suas imagens carregam arquétipos e significados universais que atuam como pontos de foco para a meditação. - Foto: Divulgação

A meditação é uma prática cada vez mais valorizada em um mundo que não para. Ela ajuda a acalmar a mente, reduzir o estresse e fortalecer a presença no aqui e agora. Mas o que muita gente não sabe é que o tarot pode ser um excelente aliado nesse processo, funcionando como um espelho simbólico que favorece a introspecção e a conexão com o inconsciente.

Segundo o APP Astrolink, plataforma referência em autoconhecimento, o tarot não é apenas um oráculo de previsões: suas imagens carregam arquétipos e significados universais que atuam como pontos de foco para a meditação. Ao escolher uma carta, a pessoa se abre para refletir sobre aquele símbolo, observando como ele ressoa com seus sentimentos, pensamentos e desafios do momento. Esse exercício transforma a carta em uma espécie de “âncora meditativa”, facilitando a concentração e permitindo que a mente explore novas perspectivas. É uma forma de unir a prática contemplativa ao simbolismo das cartas, trazendo mais clareza emocional e ampliando a consciência.

Dicas práticas para começar

Escolha uma carta: antes de iniciar a prática, tire uma carta e contemple sua imagem por alguns minutos. Observe os detalhes, cores e símbolos.

Respire com intenção: feche os olhos e conecte-se à mensagem da carta. Inspire e expire lentamente, deixando que as imagens reverberem dentro de você.

Anote suas impressões: após a meditação, escreva as ideias, sentimentos ou insights que surgiram. Esse registro pode se tornar um guia valioso de autoconhecimento.

Pratique regularmente: não se preocupe em interpretar a carta de forma técnica. Use-a como um convite para silenciar a mente e explorar o simbolismo de forma pessoal.

O Astrolink ainda oferece tanto um guia completo de meditação, que amplia a compreensão sobre essa prática, como também o significado de cada carta. Essa combinação entre tarot e meditação mostra que o bem-estar não depende apenas do silêncio, mas também dá abertura para símbolos que nos ajudam a enxergar a nós mesmos com mais profundidade.

Pesquisa