Apostadores de Goiás acertam 5 números e levam mais de R$ 80 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio realizado no último sábado (22)

Por Redação Tribuna do Planalto em 23/07/2023 - 08:16

As 70 apostas que acertaram cinco dos seis números vão receber R$ 80.398,82