search
Brasil

Mega-Sena deste sábado pode deixar novo milionário com prêmio de R$ 27 milhões

Aplicado na poupança, por exemplo, o prêmio renderia mais de R$ 150 mil por mês


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/10/2025 - 09:51

O Concurso 2.783 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (5) em São Paulo, teve um ganhador, que levou o prêmio de R$ 52.087.219,70.
O sorteio acontece às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa

A sorte está de plantão neste sábado (11)! O concurso 2.926 da Mega-Sena promete um prêmio de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas logo mais, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O último sorteio, realizado na quinta-feira (9), não teve ganhadores na faixa principal — e é justamente isso que fez o prêmio crescer. Agora, o montante acumulado promete movimentar apostadores de todo o país, que sonham em transformar o fim de semana num novo começo de vida.

Aposta pode ser feita até as 19h

Quem quiser tentar a sorte tem até às 19h (horário de Brasília) para registrar o palpite, seja em qualquer lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal (site ou aplicativo). O jogo simples, com seis números, custa R$ 6,00, mas dá pra turbinar as chances marcando mais dezenas — o preço sobe, mas a probabilidade de acerto também.

E se ganhar?

Com R$ 27 milhões no bolso, dá pra muita coisa: comprar imóveis, investir, ajudar a família ou simplesmente tirar um bom tempo pra descansar. Aplicado na poupança, por exemplo, o prêmio renderia mais de R$ 150 mil por mês.

As chances

A Mega-Sena é conhecida pelo desafio: quem faz uma aposta simples tem 1 chance em 50 milhões de cravar as seis dezenas. Mesmo assim, tem gente que não desiste — afinal, alguém sempre leva!

Sorteio ao vivo

O sorteio acontece às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. E pra quem quiser conferir os resultados na hora, é só acompanhar também pelos principais portais de notícias e aplicativos de loterias.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

metanol Goiás
Brasil

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo

11/10/2025
fome Brasil
Brasil

Brasil volta ao menor patamar de fome da história

10/10/2025
Lula crédito imobiliário
Brasil

Lula anuncia novo modelo de crédito imobiliário

10/10/2025
Novo programa imobiliário prevê financiar 80 mil moradias
Brasil

Novo programa imobiliário prevê financiar 80 mil moradias

09/10/2025
smart tv
Brasil

TV conectada supera celular no uso do YouTube no Brasil

09/10/2025
Arbitragem sob pressão. Jogadores querem mandar no apito
Herivelto Nunes

Arbitragem sob pressão. Jogadores querem mandar no apito

11/10/2025
Goiás reduz insegurança alimentar em 24,6%, aponta IBGE
Cidades

Goiás reduz insegurança alimentar em 24,6%, aponta IBGE

11/10/2025
MEC Enem
Escola

Lula incentiva preparação para o Enem com novo aplicativo

11/10/2025
Comurg
Cidades

Comurg adota plantão 24 horas para atender ocorrências durante as chuvas em Goiânia

11/10/2025
Pesquisa