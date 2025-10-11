Mega-Sena deste sábado pode deixar novo milionário com prêmio de R$ 27 milhões

A sorte está de plantão neste sábado (11)! O concurso 2.926 da Mega-Sena promete um prêmio de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas logo mais, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O último sorteio, realizado na quinta-feira (9), não teve ganhadores na faixa principal — e é justamente isso que fez o prêmio crescer. Agora, o montante acumulado promete movimentar apostadores de todo o país, que sonham em transformar o fim de semana num novo começo de vida.

Aposta pode ser feita até as 19h

Quem quiser tentar a sorte tem até às 19h (horário de Brasília) para registrar o palpite, seja em qualquer lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal (site ou aplicativo). O jogo simples, com seis números, custa R$ 6,00, mas dá pra turbinar as chances marcando mais dezenas — o preço sobe, mas a probabilidade de acerto também.

E se ganhar?

Com R$ 27 milhões no bolso, dá pra muita coisa: comprar imóveis, investir, ajudar a família ou simplesmente tirar um bom tempo pra descansar. Aplicado na poupança, por exemplo, o prêmio renderia mais de R$ 150 mil por mês.

As chances

A Mega-Sena é conhecida pelo desafio: quem faz uma aposta simples tem 1 chance em 50 milhões de cravar as seis dezenas. Mesmo assim, tem gente que não desiste — afinal, alguém sempre leva!

Sorteio ao vivo

O sorteio acontece às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. E pra quem quiser conferir os resultados na hora, é só acompanhar também pelos principais portais de notícias e aplicativos de loterias.