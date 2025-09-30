Mel cremoso é destaque da 3ª Estação Mundo do Mel

Nos dias 3 e 4 de outubro, o Shopping Estação Goiânia recebe a 3ª Estação Mundo do Mel, feira que apresenta novidades da apicultura e derivados das abelhas. O evento acontece das 9h às 18h, na praça de eventos, com entrada gratuita.

De acordo com o apicultor e organizador Alexandre Januário, o mel cremoso é uma das principais novidades desta edição, com textura de pasta e versão aerada. Entre os produtos disponíveis estão chocomel, hidroméis saborizados, cosméticos, conservas, própolis, pólen, geleia real e itens feitos com aptoxina (veneno da abelha).

Abelhas nativas

A feira também conta com a presença de apicultores da meliponicultura, atividade voltada para abelhas nativas sem ferrão, conhecidas como meliponas. O mel produzido por elas possui propriedades fitoterápicas, e a expectativa é aumentar essa participação nas próximas edições.

Todos os expositores possuem apiários registrados na Agrodefesa e recebem assistência técnica e gerencial do Senar-GO. O objetivo, segundo o organizador, é aproximar apicultores e consumidores, promovendo o acesso a produtos de qualidade que seguem boas práticas de manejo, colheita, extração e envase.

Serviço

3ª Estação Mundo do Mel

Data: 3 e 4 de outubro

Horário: 9h às 18h

Local: Praça de eventos do Shopping Estação Goiânia – Av. Goiás, 2151 – Centro

Entrada gratuita

