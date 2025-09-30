search
Diversão e Arte

Mel cremoso é destaque da 3ª Estação Mundo do Mel

Evento gratuito reúne 12 expositores com produtos exclusivos à base de mel e abelhas nativas brasileiras


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 16:26

Mel cremoso é uma das novidades da terceira edição da exposição de apicultores em Goiânia. Foto: divulgação.

Nos dias 3 e 4 de outubro, o Shopping Estação Goiânia recebe a 3ª Estação Mundo do Mel, feira que apresenta novidades da apicultura e derivados das abelhas. O evento acontece das 9h às 18h, na praça de eventos, com entrada gratuita.

De acordo com o apicultor e organizador Alexandre Januário, o mel cremoso é uma das principais novidades desta edição, com textura de pasta e versão aerada. Entre os produtos disponíveis estão chocomel, hidroméis saborizados, cosméticos, conservas, própolis, pólen, geleia real e itens feitos com aptoxina (veneno da abelha).

 

Abelhas nativas

A feira também conta com a presença de apicultores da meliponicultura, atividade voltada para abelhas nativas sem ferrão, conhecidas como meliponas. O mel produzido por elas possui propriedades fitoterápicas, e a expectativa é aumentar essa participação nas próximas edições.

Todos os expositores possuem apiários registrados na Agrodefesa e recebem assistência técnica e gerencial do Senar-GO. O objetivo, segundo o organizador, é aproximar apicultores e consumidores, promovendo o acesso a produtos de qualidade que seguem boas práticas de manejo, colheita, extração e envase.

 

Serviço

3ª Estação Mundo do Mel

Data: 3 e 4 de outubro

Horário: 9h às 18h

Local: Praça de eventos do Shopping Estação Goiânia – Av. Goiás, 2151 – Centro

Entrada gratuita

 

Semad lança página sobre concessão do Pescan

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Seu Jorge
Diversão e Arte

Seu Jorge abre 3ª edição do Claque Cultural, no próximo sábado (04)

29/09/2025
FAUGO, Claudia Raia e ópera no Basileu França movimentam agenda cultural de Goiânia
Diversão e Arte

FAUGO, Claudia Raia e ópera no Basileu França movimentam agenda cultural de Goiânia

29/09/2025
Mês da criança
Diversão e Arte

Sesc Universitário prepara programação especial para o Mês da Criança

29/09/2025
Rota Sertaneja
Diversão e Arte

Primeiro Show da Rota Sertaneja acontece nesta quarta-feira

24/09/2025
Quadrilha fora de época: Uai São João apresenta espetáculo inspirado em contos de fadas em Goiânia
Diversão e Arte

Quadrilha fora de época: Uai São João apresenta espetáculo inspirado em contos de fadas em Goiânia

22/09/2025
metanol
Cidades

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol

30/09/2025
Córrego Santo Antônio
Cidades

Polícia Civil investiga aterramento no Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia

30/09/2025
Vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, afirmou em plenário que “tem mulher que merece apanhar”
Poder

Vereadora diz ser “a favor da violência contra mulher” durante sessão e depois pede desculpas

30/09/2025
PF apura intoxicação por metanol em São Paulo
Saúde

PF apura intoxicação por metanol em São Paulo

30/09/2025
Pesquisa