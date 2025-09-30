search
Meio Ambiente

Semad lança página sobre concessão do Pescan

Licitação foi publicada em 04 de setembro; envelopes serão abertos em 04 de novembro na Bolsa de Valores


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 15:33

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan). Foto: Semad.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) criou e disponibilizou uma página em seu site com todas as informações sobre o processo de concessão do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan). O edital de licitação foi publicado em 04 de setembro de 2025 e a abertura dos envelopes com as propostas está marcada para 04 de novembro. O endereço é www.goias.gov.br/meioambiente/concessao-do-pescan.

A concessão busca selecionar um parceiro da iniciativa privada para explorar serviços de uso público e visitação do Pescan por 30 anos. Em troca, a concessionária terá que investir no parque, conforme previsto em contrato. A minuta foi submetida a consulta pública em 2023 e está disponível na página da licitação.

 

Investimentos previstos

O modelo prevê que a propriedade e a gestão ambiental permaneçam sob responsabilidade do Estado, enquanto a operação turística será delegada ao parceiro privado. O contrato estipula aproximadamente R$ 194,83 milhões em investimentos privados, sendo R$ 180,99 milhões em novos aportes e R$ 13,84 milhões em reinvestimentos, destinados a infraestrutura turística, novos atrativos, preservação ambiental, segurança e educação ambiental.

Até 10 de outubro, os interessados podem solicitar visitas técnicas. O prazo para entrega das propostas encerra em 24 de outubro. A homologação do resultado está prevista para 05 de dezembro.

