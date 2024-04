Menino de 8 anos morre após se queimar durante churrasco

O menino Wallysson Ricardo Santana, de 8 anos, morreu na madrugada de quinta-feira (17), devido a complicações de um grave acidente que aconteceu num churrasco de família, realizado em Rio Verde.

De acordo com as informações, o menino participava do evento quando uma garrafa de álcool teria explodido inesperadamente. A explosão repentina atingiu o garoto, causando queimaduras graves em seu corpo. Imediatamente, Wallysson foi socorrido e encaminhado para Goiânia, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em busca de tratamento médico urgente. Apesar dos esforços das equipes médicas do hospital, que se empenharam em prestar os cuidados necessários, o garoto não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito dois dias após o trágico acidente.

O garoto era aluno da Escola Municipal Dr. Checo – Edsel Emrich Portilho, na Vila Promissão. Familiares, amigos e vizinhos prestam solidariedade à família enlutada. A Prefeitura de Rio Verde postou uma nota de pesar, lamentando o falecimento da criança.