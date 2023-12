Menino é internado na UTI após ter 40% do corpo queimado

Um menino de 5 anos está internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) após ter 40% do corpo queimado. De acordo com as informações, ele jogava bola na rua quando foi atingido pelas chamas.

O caso teria acontecido no final da tarde de terça-feira (19), em Aparecida de Goiânia. O pai do garoto contou que estava em casa quando um amiguinho entrou no local dizendo que a criança estava queimada. As regiões genital, tórax e pernas foram as mais atingidas.

Segundo o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), até a tarde de quarta-feira (22), o estado de saúde da criança era regular, consciente e ela respirava espontaneamente

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para saber, de fato, o que teria acontecido.