Mercado de Àkesán promove cultura negra com dança infantil e Noite do Poder Preto em Goiânia

O Mercado de Àkesán chega à sua sétima edição neste domingo, dia 8 de junho, com uma programação dedicada à valorização da cultura negra e afro-brasileira. O evento será realizado no Orum Aiyê Quilombo Cultural, localizado no Residencial Nossa Morada, na região Norte de Goiânia, com entrada franca.

A programação começa às 14h com a Feira Preta, que reúne afroempreendedores e artistas negros expondo produtos como moda afro, literatura, cachaças artesanais e o tradicional acarajé. Às 16h, o palco será tomado pelas crianças do Projeto Ibejada, que farão uma apresentação de danças africanas aprendidas nas oficinas dos ritmos Agbadja e Afrobeat, conduzidas por professores do Benim.

O Projeto Ibejada, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, é voltado à infância e busca promover o fortalecimento da identidade e autoestima de crianças negras por meio da arte e da ancestralidade. “Queremos empoderar desde cedo, mostrar que a cultura negra é motivo de orgulho e força”, destaca a produtora Raquel Rocha.

A partir das 19h, o evento entra no clima da Noite do Poder Preto, com discotecagem de soul, funk, hip-hop e afrobeat. A proposta é homenagear os bailes black que marcaram a história da resistência cultural negra no Brasil, em especial desde os anos 1970.

Idealizado pelos artistas Marcelo Marques e Raquel Rocha, o Mercado de Àkesán visa criar espaços de protagonismo negro, geração de renda para afroempreendedores e trocas culturais entre estados e países. O Orum Aiyê Quilombo Cultural, sede do evento, é um espaço reconhecido por suas ações afirmativas, antirracistas e de valorização da arte preta nas mais diversas linguagens.

Serviço:

Sétima edição do Mercado de Àkesán

Data: 8 de junho

Horários: A partir das 14h (Feira Preta), 16h (Ibejada), 19h (Noite do Poder Preto)

Local: Orum Aiyê Quilombo Cultural – Rua 10, Qd-L, Lt-10, Residencial Nossa Morada, Goiânia