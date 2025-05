Mês de maio marca início da estiagem, com redução acentuada de chuvas

O mês de maio marca o início do período de estiagem no Estado de Goiás e se caracteriza por uma transição significativa nas condições climáticas. De acordo com o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), durante este mês, que se inicia hoje, observa-se uma redução acentuada no volume de chuvas, com predomínio de dias ensolarados e claros.

Essa redução das chuvas, típica da estação seca, traz mudanças importantes, incluindo a queda gradual da umidade relativa do ar, a redução dos níveis dos rios e das vazões das bacias hidrográficas e um aumento expressivo no número de queimadas, além da piora no índice de qualidade do ar.

Goiás permanece sob alerta para a ocorrência de chuvas isoladas com rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora.

A quarta-feira será de sol e variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade ainda pode favorecer a formação de áreas de instabilidade, com chuvas irregulares, com destaque para parte do centro de Goiás.

O Cetro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta para a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes acomanhadas de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

A passagem de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil vai favorecer o aumento de nebulosidade em Goiás. Com isso, a combinação entre calor e nebulosidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com chuvas irregulares, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Para Goiânia a previsão é de sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 30º e a umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%. O nascer do sol será às 6h29 e o pôr do sol, às 17h59.

Semad promove reunião em Pirenópolis para esclarecer sobre onças e serpentes