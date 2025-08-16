search
Mês do Patrimônio: confira a programação em Goiás

De 17 a 23 deste mês, a Superintendência do Iphan no estado vai realizar ações que conectam passado, presente e futuro


Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2025 - 10:12

Os participantes poderão participar de atividades que unem conhecimento, lazer e valorização da memória coletiva - Foto:

Agosto será marcado por uma agenda especial em Goiás para celebrar o Mês do Patrimônio, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Durante a Semana do Patrimônio: O patrimônio é seu, é nosso, é de quem usa, que vai de 17 a 23 deste mês, a Superintendência do Iphan no estado vai realizar ações que conectam passado, presente e futuro por meio de experiências culturais abertas a toda a população.  

Os participantes poderão participar de atividades que unem conhecimento, lazer e valorização da memória coletiva, como peças de teatro, apresentações musicais, passeio ciclístico pelo patrimônio, rodas de conversa, visitas guiadas e muito mais! O objetivo é não apenas aproximar o Iphan da sociedade, mas também estimular o sentimento de pertencimento e a participação comunitária, além de despertar novos olhares sobre a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural. 

A programação acontece em Goiânia, cidade de Goiás e Pirenópolis, reforçando o papel do patrimônio cultural como elemento de identidade e desenvolvimento social. Cada atividade foi pensada para aproximar o público de diferentes linguagens artísticas, incentivar a preservação e estimular a participação ativa da comunidade na proteção desse legado. 

O Dia do Patrimônio é comemorado em 17 de agosto em homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, advogado, escritor e primeiro presidente do Iphan, que desde 1937 se dedicou à preservação do patrimônio brasileiro. 

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Confira a programação abaixo: 

  • Programação 
  • Domingo, 17 de agosto — Abertura oficial

    Pirenópolis     
  • 5h – Patrimônio (EN) Cena: Alvorada com a Banda Phoenix
    Tradicional cortejo musical pelas ruas históricas, partindo da Igreja Matriz do Rosário, despertando a cidade ao som de dobrados e marchas festivas.  
  • 18h – Cine-Patrimônio: exibição dos documentários “O Divino e as Máscaras” e “Dona Telma da Babilônia”.
    Local: Centro de Artes Ita e Alaor – Rua da Prata, 14 – Centro.
    Filmes que exploram o universo das festas populares e a preservação de memórias de personagens marcantes da cultura brasileira. 
  • Goiânia 
  • 8h – Rota do Patrimônio: Passeio Ciclístico
    Percurso entre a Praça Cívica, Bosque dos Buritis e Lago das Rosas, destacando o conjunto urbanístico e arquitetônico modernista da capital.  
  • 9h – Patrimônio (EN) Cena: Orquestra Sinfônica Municipal
    Apresentação ao ar livre, celebrando a música erudita como parte do patrimônio imaterial da cidade.
    Local: Parque das Rosas. 
  • Segunda-feira, 18 de agosto 
  • Goiânia 
  • 9h – Café da manhã e homenagens, com entrega de certificados a parceiros na preservação cultural. 
  • Local: Casa do Patrimônio Belmira Finageiv. Rua 82, 210 – Centro. 
  • 11h – Visita guiada: Casa do Patrimônio e sede do Iphan-GO, apresentando documentos históricos e projetos em andamento. 
  • Local: Superintendência do Iphan-GO. Rua 82, 210 – Centro.
     
  • Patrimônio (EN) Cena: “A Conquista do Planeta Iphan” no Teatro Goiânia – peça educativa voltada a crianças e jovens, abordando preservação de forma lúdica. 
  • 17h – Visita guiada ao Teatro Goiânia, ícone do Art Déco brasileiro. 
  • 17h – Roda de Conversa: “Art Déco em Debate” no Sesc-Centro, com especialistas discutindo o valor e os desafios de preservação desse estilo arquitetônico. 
  • Goiás 
  • 9h – Visita guiada: Casa do Patrimônio no Escritório Técnico do Iphan. 
  • 11h – Rota do Patrimônio: Circuito Paisagem Urbana explorando praças, igrejas e casarões históricos. 
  • 19h – Cine-Patrimônio: Série Artífices (episódios Carpintaria, Olaria e Adobe), no Cineteatro São Joaquim. 
  • Pirenópolis 
  • 9h – Visita guiada: Casa do Patrimônio e Circuito Paisagem Urbana, explorando o casario colonial e a história local. 
  • Terça-feira, 19 de agosto  
  • Goiânia 
  • 9h – Patrimônio (EN)Cena: “A Conquista do Planeta Iphan” – Apresentação teatral educativa no Goiás Fomento, voltada a despertar o interesse de crianças e jovens para a preservação do patrimônio cultural por meio de uma narrativa lúdica e interativa.
    Local: Av. Goiás, 91 – Centro 
  • 10h – Venha Conhecer o Tribunal Regional Eleitoral – Visita guiada à sede do TRE-GO, com explanação sobre sua arquitetura e importância histórica.
    Local: Rua 82, 300 – Centro 
  • 14h – Legado Sustentável: Seminário “Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas” – Encontro no Ministério Público do Estado de Goiás, reunindo especialistas para debater os desafios e estratégias de preservação em um cenário de transformações ambientais.
    Local: Rua 23 c/ Av. Fued José Sebba, Qd. A06, Lts. 15/24 – Jardim Goiás. 
  • 17h – Venha Conhecer o Museu Casa de Pedro Ludovico – Visita ao espaço que preserva a memória do fundador de Goiânia 
    Local: R. Dona Gercina Borges Teixeira, 133 – Centro. 
  • Goiás 
  • 14h – Roda de Conversa: Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) em conjuntos históricos – No Conviver, debate sobre soluções arquitetônicas e de engenharia voltadas para a preservação de áreas históricas.
    Local: Rua Dr. Neto, 230 – Centro 
  • 16h – Venha Conhecer a Casa do Patrimônio – Apresentação de acervos e projetos em andamento.
    Local: Escritório Técnico do Iphan, Praça Zacheu Alves de Castro, 01 – Centro 
  • 17h – Rota do Patrimônio: Circuito Arquitetura – Passeio guiado explorando o conjunto arquitetônico tombado. 
  • 17h – Roda de Conversa: Licenciamento Ambiental – No Paço Municipal, especialistas discutem como o licenciamento impacta bens protegidos.
    Local: Praça da Bandeira, 01 – Centro. 
  • Pirenópolis 
  • Durante o dia – Venha Conhecer a Casa do Patrimônio – Escritório Técnico do Iphan
    Local: Rua 24 de Outubro, 01 – Centro. 
  • 16h – Visita guiada à Casa do Patrimônio – Praça Zacheu Alves de Castro, 01 – Centro. 
  • Rota do Patrimônio: Circuito Arquitetura – Passeio explorando o casario colonial e os elementos construtivos típicos da cidade histórica. 
  • Quarta-feira, 20 de agosto  
  • Goiânia 
  • 9h – Rota do Patrimônio: Circuito Paisagem Urbana – Saída da Casa do Patrimônio Belmira Finageiv – Iphan-GO, explorando praças, monumentos e jardins históricos.
    Local: Rua 82, 210 – Centro. 
  • 16h – Rota do Patrimônio: Circuito Arquitetura – Percurso por edificações representativas da história e estética arquitetônica de Goiânia. 
  • Goiás 
  • 9h – Venha Conhecer o Palácio Conde dos Arcos – Antiga sede do governo da Província de Goiás 
    Local: Praça Tasso Camargo, 01 – Centro. 
  • 16h – Oficina “Patrimônio Cultural e Jogos 3D – Documentação, Divulgação e Diversão” – No Laboratório Lupa da UFG – Campus Goiás, atividade prática para conhecer tecnologias de registro e promoção de bens culturais.
    Local: Av. Bom Pastor – Areião. 
  • Pirenópolis 
  • 9h – Café da manhã e homenagens – Casa do Patrimônio 
    Local: Rua 24 de Outubro, 01 – Centro). 
  • 14h e 16h – Patrimônio (EN)Cena: “A Conquista do Planeta Iphan” – Peça teatral no UEG – Campus Pirenópolis 
    Local: Rua 14 – Vila Cintra. 
  • Quinta-feira, 21 de agosto 
  • Goiânia 
  • 9h – Canteiro Aberto – Museu Zoroastro Artiaga, mostrando processos de conservação e restauração em andamento.
    Local: Praça Cívica, 13 – Centro 
  • 16h – Venha Conhecer a Estação Ferroviária, um marco do transporte e desenvolvimento urbano. 
  • Local: Av. Goiás, 1799 – Centro 
  • Goiás 
  • 9h – Venha Conhecer o Museu das Bandeiras, que guarda relíquias da história goiana.
    Local: Praça Brasil Ramos Caiado – Centro. 
  • 17h – Patrimônio (EN)Cena: Apresentação cultural – Mercado Municipal. 
  • 19h – Cine-Patrimônio: “Carreiros, Candeeiros e seus Carros de Bois” –documentário sobre tradições rurais 
    Local: Cineteatro São Joaquim (Rua Moretti Foggia – Centro). 
  • Pirenópolis 
  • 13h – Oficina de Máscaras e Flores – No Povoado da Placa, preservando técnicas artesanais ligadas ao ciclo festivo local. 
  • Sexta-feira, 22 de agosto 
  • Goiânia 
  • 9h – Cine-Patrimônio: “Carreiros, Candeeiros e seus Carros de Bois” 
    Local: Cine Cultura (Praça Cívica, 02 – Centro). 
  • 11h e 16h – Venha Conhecer o Centro Cultural Marietta Telles –  
  • Local: Praça Cívica, 02 – Centro, espaço dedicado à literatura e às artes. 
  • 17h – Patrimônio (EN)Cena: Orquestra de Violeiros  
  • Local: Praça Cívica. 
  • 18h – Hackathon do Patrimônio – Incubadora de Empresas da PUC Goiás. 
  • Local: Área 3, Campus 1 – Praça Universitária), maratona de inovação para preservação cultural. 
  • Goiás 
  • 9h – Café da manhã e homenagens – Casa do Patrimônio. 
  • Local: Praça Zacheu Alves de Castro, 01 – Centro). 
  • 14h e 16h – Patrimônio (EN)Cena: “A Conquista do Planeta Iphan”  
  • Local: Cineteatro São Joaquim. 
  • 17h – Venha Conhecer o Cineteatro São Joaquim – Visita ao prédio histórico.
    Local: Cineteatro Joaquim 
  • Pirenópolis 
  • 13h – Dia do Folclore – Povoado de Santo Antônio, com manifestações culturais e apresentações tradicionais. 
  • Sábado, 23 de agosto 
  • Goiânia 
  • 8h – Roda de Conversa: Fala Setor Sul – Discussão sobre patrimônio e memória urbana.
    Local: Cerrado Galeria (Rua 84, 61 – Setor Sul). 
  • 8h às 20h – Hackathon do Patrimônio 
    Local: na PUC Goiás. 
  • Pirenópolis 
  • 22h – Patrimônio (EN)Cena: Serenata pelo Centro Histórico – Cortejo noturno partindo da Igreja Matriz do Rosário, resgatando o clima romântico e musical das antigas serenatas. 
Avatar

Pesquisa