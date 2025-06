Um elo entre passado e presente moldado pelas mãos. Assim pode ser definido Mestres da Terra, documentário goiano que revela a trajetória e o trabalho de artistas ceramistas que transformam o barro em expressão cultural, identidade e resistência. Disponível gratuitamente no YouTube e no Instagram da produtora Astronauta Pirata, o filme propõe um olhar sensível sobre a arte milenar da cerâmica em Goiás.

Produzido pela Astronauta Pirata e dirigido por Kaco Olímpio — fotógrafo, cineasta e também ceramista —, o documentário nasceu do fascínio do diretor pelo universo do barro. A partir de sua vivência como artesão, Olímpio mergulhou nas histórias de mestres do ofício que vêm sendo silenciadas ao longo do tempo, e decidiu dar voz àqueles que moldam mais que peças: moldam memórias e mantêm vivas as tradições.

“Queremos mostrar como esses artistas não apenas criam obras, mas também se dedicam a ensinar, a transmitir conhecimento e a formar novas gerações, seja em oficinas, escolas ou em rodas informais”, explica o diretor. O filme percorre diferentes estilos e técnicas, revelando a diversidade estética e simbólica das produções em barro, além de sua força espiritual, social e criativa.

A produção também se desdobra em ações educativas. Uma das iniciativas foi a Oficina de Cerâmica de Máscaras Afrogoianas, realizada em 2 de junho na Cidade de Goiás. Ministrada pelo ceramista Samuel de Sá, a atividade gratuita propôs uma imersão no processo ancestral de modelagem manual, convidando os participantes a refletirem sobre suas raízes negras e indígenas por meio do contato com o barro e a natureza.

Mestres da Terra é o episódio-piloto de uma websérie contemplada pelo edital nº 6/2023 de Produção Audiovisual (Desenvolvimento e Finalização), por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Ao todo, a série contará com dez episódios, ampliando o registro e a valorização do patrimônio imaterial brasileiro.

Mais que um registro documental, o projeto é um convite à escuta, ao aprendizado e à preservação de saberes ancestrais que resistem no gesto criador de cada ceramista retratado. Assista ao documentário: Mestres da Terra – YouTube