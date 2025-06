Metronização reduz pela metade tempo de viagem no BRT entre Praça Cívica e Terminal Isidória

A metronização, sistema inteligente implantado na gestão Mabel para diminuir a quantidade de parada dos ônibus nos sinaleiros, reduziu pela metade o tempo de viagem no trajeto que consiste do Terminal Isidória à Praça Cívica, que faz parte do BRT Norte-Sul. As viagens, que antes eram feitas em cerca de 18 minutos, passaram a ser concluídas em nove minutos.

O prefeito Sandro Mabel destaca que o objetivo é fazer com que a velocidade dos veículos ganhe um salto significativo. Com a inauguração desse primeiro trecho, a velocidade passou de 15 km/h para 22 km/h, mas o intuito é fazer com que essa velocidade chegue a 25 km/h. O trecho em questão consiste em sete estações e 15 cruzamentos semafóricos.

“A metronização de Goiânia vai fazer com que a cidade ande mais. Estaremos implantando nos dois eixos do BRT, mas também iremos implantar nas demais linhas ou faixas exclusivas de ônibus. A nossa expectativa é fazer 200 quilômetros de metronização dentro desses quatro anos de gestão. Isso vai dar uma agilidade no transporte coletivo e vai fazer com que o usuário ganhe muito tempo nas suas viagens”, afirma.

Mabel destaca que, apesar de priorizar o transporte coletivo, a metronização beneficia o trânsito como um todo. “Ela não é só a sincronização de semáforo, mas a sincronização do trânsito de uma maneira geral. As câmaras dos cruzamentos, as câmeras dos ônibus, tudo isso fazendo com que a inteligência artificial abra e feche os semáforos de uma forma muito mais eficiente. Essa sincronização vai vir também para o trânsito normal. Essa inteligência artificial vai ser aplicada em todo o processo semafórico. Nós temos 900 semáforos que serão sincronizados dessa forma. Isso vai permitir que muitos carros que passam por avenidas complicadas não fiquem parados em todo cruzamento”, destaca.

O secretário de Engenharia de Trânsito (SET), Tarcísio Abreu, ressalta sobre o ganho dos usuários do transporte coletivo. “Estamos aqui dando tecnologia e agilidade. Então, com tags instaladas dentro do carro, sensores, inteligência artificial, o usuário ganha exatamente isso. Redução do tempo de espera, uma viagem mais rápida e, além disso, ele ganha mais tempo com a sua família. Então, isso que eu acho que é o grande diferencial. Eu acho que esse movimento é um movimento que torna o nosso BRT hoje uma referência nacional”, afirma.

Metronização

O sistema opera por meio de tags instaladas nos veículos que se comunicam em tempo real com os semáforos ao longo do trajeto. Ao identificar a aproximação do ônibus, os sensores antecipam a liberação do sinal, garantindo prioridade de passagem. A tecnologia já foi aplicada no Eixo Anhanguera, o chamado BRT Leste-Oeste, entre o trecho dos terminais Novo Mundo e Praça da Bíblia.

A modernização faz parte do programa Nova Mobilidade, que prevê renovação da frota, modernização das estações, segurança nos terminais e estímulo à mobilidade ativa, com integração a outros modais. O objetivo é recuperar a confiança no transporte público e enfrentar a sobrecarga do sistema viário provocada pelo uso excessivo de veículos particulares.