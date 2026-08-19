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MiauDote reúne mais de 20 pets para adoção neste sábado (22) no Shopping Cerrado

MiauDote reúne mais de 20 pets para adoção no Shopping Cerrado neste sábado (22), com animais vacinados e vermifugados


Fábio Prado Por Fábio Prado em 19/08/2026 - 13:26

MiauDote reúne mais de 20 pets para adoção neste sábado (22) no Shopping Cerrado
MiauDote reúne mais de 20 pets para adoção neste sábado (22) no Shopping Cerrado - Foto: Divulgação

Ação ocorre das 10h30 às 16h30 em parceria com o Abrigo dos Animais Refugados. Animais já estão vacinados e vermifugados.

Neste sábado (22), dezenas de pets estarão à espera de um novo lar no Shopping Cerrado durante o MiauDote, evento dedicado à adoção consciente e responsável de animais. A ação ocorrerá das 10h30 às 16h30, na varanda da entrada principal do centro de compras, em parceria com o Abrigo dos Animais Refugados.

Esta edição já confirmou 16 cachorros filhotes e cinco adultos até o momento, mas a expectativa é que mais animais se juntem à ação até o dia do evento, incluindo gatos. Todos os animais estarão vacinados e vermifugados e os adultos castrados. Já os filhotes serão entregues com um vale-castração, que assegura o procedimento gratuitamente assim que alcançarem a idade recomendada.

Para adotar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar comprovante de endereço, além de fotos ou vídeos da residência. A adoção requer uma contribuição de R$ 60, valor destinado à manutenção do Abrigo dos Animais Refugados. A organização abriga mais de 100 pets resgatados de abandonos e maus-tratos, com um custo mensal superior a R$ 20 mil.

Os candidatos também passarão por uma triagem que avaliará critérios como: real intenção de adoção, concordância de todos os moradores da casa, segurança do ambiente para evitar fugas, entendimento sobre o período de adaptação do animal e capacidade financeira para arcar com eventuais cuidados veterinários de emergência.

O Shopping Cerrado também será ponto de atendimento da primeira etapa do Programa de Castração Gratuita da Prefeitura de Goiânia, na quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 14h, no estacionamento da Avenida Industrial. A ação prevê cerca de 120 castrações de animais de famílias de baixa renda e protetores independentes. O cadastro deve ser feito pelo WhatsApp (62) 3030-2811.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

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Fábio Prado

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