MiauDote reúne mais de 20 pets para adoção neste sábado (22) no Shopping Cerrado

Ação ocorre das 10h30 às 16h30 em parceria com o Abrigo dos Animais Refugados. Animais já estão vacinados e vermifugados.

Neste sábado (22), dezenas de pets estarão à espera de um novo lar no Shopping Cerrado durante o MiauDote, evento dedicado à adoção consciente e responsável de animais. A ação ocorrerá das 10h30 às 16h30, na varanda da entrada principal do centro de compras, em parceria com o Abrigo dos Animais Refugados.

Esta edição já confirmou 16 cachorros filhotes e cinco adultos até o momento, mas a expectativa é que mais animais se juntem à ação até o dia do evento, incluindo gatos. Todos os animais estarão vacinados e vermifugados e os adultos castrados. Já os filhotes serão entregues com um vale-castração, que assegura o procedimento gratuitamente assim que alcançarem a idade recomendada.

Para adotar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar comprovante de endereço, além de fotos ou vídeos da residência. A adoção requer uma contribuição de R$ 60, valor destinado à manutenção do Abrigo dos Animais Refugados. A organização abriga mais de 100 pets resgatados de abandonos e maus-tratos, com um custo mensal superior a R$ 20 mil.

Os candidatos também passarão por uma triagem que avaliará critérios como: real intenção de adoção, concordância de todos os moradores da casa, segurança do ambiente para evitar fugas, entendimento sobre o período de adaptação do animal e capacidade financeira para arcar com eventuais cuidados veterinários de emergência.

O Shopping Cerrado também será ponto de atendimento da primeira etapa do Programa de Castração Gratuita da Prefeitura de Goiânia, na quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 14h, no estacionamento da Avenida Industrial. A ação prevê cerca de 120 castrações de animais de famílias de baixa renda e protetores independentes. O cadastro deve ser feito pelo WhatsApp (62) 3030-2811.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

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