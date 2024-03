Milhares de pessoas acompanham a maior encenação da Paixão de Cristo do Centro-Oeste

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção realiza hoje, no estacionamento do Clube dos Bancários, em Goiânia, a 28ª edição da encenação da Paixão de Cristo. O evento, que reúne milhares de fiéis, é considerado o maior do Centro-Oeste e o segundo maior do Brasil.

Com uma equipe composta por mais de 350 voluntários, entre atores, dançarinos, diretores e equipe de produção, todos membros da comunidade, o espetáculo promete emocionar o público presente e os espectadores que acompanham a transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais

A encenação da Paixão de Cristo é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis na Semana Santa, marcando um momento de fé e reflexão para todos os participantes.