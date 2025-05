Missa de posse do papa Leão XIV será celebrada em 18 de maio

O papa recém-eleito Leão XIV será formalmente empossado em cerimônia marcada para as 10h (horário local, 5h em Brasília) do próximo dia 18, na Praça de São Pedro.

A data, divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Vaticano, marca o início do pontificado do líder da Igreja Católica, que congrega 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.

Ainda de acordo com a Santa Sé, neste sábado (10), o papa se reúne com os cardeais. No domingo (11), marcando sua primeira aparição pública após a eleição, estão previstas uma oração e uma saudação a partir da sacada da Basílica de São Pedro.

Conclave

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi apresentado nesta quinta-feira (8) ao mundo como o 267º papa da Igreja.

O nome escolhido pelo novo pontífice é Leão XIV. Ele sucede o papa Francisco, falecido no último dia 21.

O lema episcopal de Leão XIV é In Illo uno unum (Em um só somos um), palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão sobre o Salmo 127, para explicar que, “embora nós, cristãos, sejamos muitos, no único Cristo, somos um”.

Perfil

Religioso da Ordem de Santo Agostinho, Prevost tem um perfil marcado pela escuta, pela discrição e por uma firmeza pastoral construída longe dos grandes centros de poder. Missionário por mais de dez anos no Peru, ele se destacou pelo trabalho com comunidades locais, como pároco e formador de seminaristas, antes de ser chamado a ocupar cargos relevantes na Cúria Romana. Em 2023, foi nomeado por Francisco como prefeito do Dicastério para os Bispos, responsável pela escolha de lideranças eclesiais em todo o mundo, um dos sinais mais claros da confiança do papa anterior em seu discernimento e visão de Igreja.

A escolha do nome Leão XIV remete a duas figuras históricas de peso: Leão I, o Grande, conhecido por sua firme defesa da ortodoxia e coragem diplomática, e Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum, que lançou as bases da Doutrina Social da Igreja. O gesto de Prevost carrega a simbologia de continuidade com papados que buscaram conciliar tradição e renovação, o mesmo equilíbrio que ele parece desejar em seu próprio caminho.

