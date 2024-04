MOCCA 2024: Unifan espera realizar 15 mil atendimentos

O Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) realiza entre os dias 16 e 18 de abril de 2024, as atividades da 19ª edição do Movimento Científico e Cultural de Aparecida de Goiânia (MOCCA), que acontece na Instituição (Av. Bela Vista, Nº 26, Jd. das Esmeraldas/ Aparecida – GO). Neste ano, a organização estima realizar 15 mil atendimentos de forma gratuita, em três dias de evento, nas mais diversas áreas: Saúde, Estética, Jurídica, Educacional, Empresarial, Contábil, Ambiental e Cultural. Com destaque para o Casamento Comunitário com mais de 40 casais inscritos e as mais de 11 especialidades médicas para consultas e exames.

Todos os serviços oferecidos serão realizados pela comunidade acadêmica, com parceria de empresas, entidades e órgãos governamentais. Em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria de Retomada, serão oferecidas oportunidade de trabalho com o programa Mais Empregos, cursos por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), palestras e oficinas. Como parte da programação, acontecem projetos e oficinas de professores e estudantes que abrangem a oferta de atendimentos, serviços e ações à comunidade externa.

Como parte da programação também serão realizados Shows de Talentos Musicais, Gincana de arrecadação de alimentos e Caminhada Ecológica. O coordenador da Comissão Organizadora do MOCCA/2024, professor José Humberto da Silva afirma que este é um momento ímpar para a Instituição, por reforçar o papel da Unifan quanto ao desenvolvimento educacional, cultural e social. Ao mesmo tempo em que destaca a importância das atividades de extensão e amplia as trocas de experiências.