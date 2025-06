A capital goiana se transformará no centro do universo fitness nos dias 4, 5 e 6 de julho, quando sediará a 17ª edição do Monstar Games Brasil, o maior festival de CrossFit da América Latina. O Sesi Multiparque será o cenário para essa grande celebração do esporte, que reunirá mais de 1.500 atletas vindos de diferentes partes do Brasil e também de países vizinhos como Chile, Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela. Serão três dias de pura adrenalina, competição de alto nível e uma atmosfera vibrante que promete encantar tanto os competidores quanto o público.

Os participantes enfrentarão provas que exigem o máximo em força, técnica e resistência em quatro arenas simultâneas, incluindo quadras, campo e piscina, disputando categorias que vão desde iniciantes até elite, além de masters e adaptados. O desafio envolve levantamento de peso, exercícios de cardio, endurance e habilidades funcionais, criando um espetáculo esportivo de tirar o fôlego. Mais do que troféus, medalhas ou prêmios em dinheiro, o Monstar Games oferece aos atletas a chance de viver uma experiência única e integrar uma comunidade que valoriza saúde, união e superação de limites.

Para Paulo Menezes, o PH, idealizador do evento, sediar mais uma edição em Goiânia é motivo de orgulho e compromisso com o desenvolvimento do esporte local. Segundo ele, a ideia é fortalecer a comunidade, acolhendo desde iniciantes até atletas profissionais, sem distinção, reafirmando que o CrossFit é para todos. O evento também busca eleger o homem, a mulher e o time mais bem condicionados da América Latina, impulsionando a modalidade Fitness Funcional e incentivando a prática esportiva entre pessoas de todas as idades.

Além das competições emocionantes, o Monstar Games se firmou como um festival completo, com atrações para toda a família. O público poderá curtir sunsets com shows ao vivo no sábado e no domingo, explorar uma feira fitness repleta de novidades, saborear opções variadas no espaço gastronômico e aproveitar as áreas de lazer oferecidas pelo Sesi Multiparque. Para quem não puder comparecer, haverá transmissão ao vivo no canal do YouTube “Monstar Series” e cobertura completa no Instagram oficial, garantindo que ninguém perca nenhum detalhe desse grande espetáculo esportivo. Goiânia se prepara para receber cerca de 10 mil pessoas nesta edição histórica, consolidando o Monstar Games como um dos eventos mais aguardados e respeitados do país, sempre com o compromisso de entregar uma experiência inesquecível para toda a comunidade fitness.

Serviço

Monstar Games Brasil 2025

Datas: 4, 5 e 6 de julho

Local: Sesi Multiparque – Av. João Leite, 915 – Santa Genoveva, Goiânia – GO, 74670-040

Horários: Em breve informações

Contato e parcerias: (62) 99964-7770

Inscrições: monstar.com.br

Instagram: @monstargames

Site: monstar.com.br