Morador de Valparaíso fatura R$ 50 mil no Nota Fiscal Goiana

Um morador de Valparaíso de Goiás levou a bolada de R$ 50 mil no último sorteio do programa Nota Fiscal Goiana. Marcelo Quirino Maciel participou da iniciativa e faturou o dinheirinho extra. Outros três sortudos levaram R$ 10 mil, são eles: Renato Geraldo de Amorim, Jorge Alves de Paula e Nathalia Silva Pains Fabino, todos de Goiânia. Já o prêmio de R$ 5 mil, totalizando quatro contemplados, saiu para moradores de Itumbiara, Anápolis, Inhumas e Goiânia. Na sequência, 50 ganhadores de R$ 1 mil e 100 com o prêmio de R$ 500 cada. Foram gerados mais de 3.450.099 bilhetes, consideradas as notas fiscais emitidas em fevereiro/2024 e as não pontuadas anteriormente.

Os maiores prêmios – de R$ 90 mil e R$ 50 mil – saíram para os clubes Aparecidense e Iporá, respectivamente. Ao todo, R$ 1 milhão foi distribuído aos times da 1ª divisão do Campeonato Goiano.

Resgate da premiação

O resultado será divulgado no site da Nota Fiscal Goiana: goias.gov.br/nfgoiana. Os consumidores vencedores devem acessar o site, fazer login, inserir os dados bancários e pedir o resgate do dinheiro. Eles têm 90 dias, a partir da homologação no Diário Oficial, para requerer o prêmio.

Desconto no IPVA

A Nota Goiana também prevê desconto no valor do IPVA aos inscritos, que varia de 5% a 10%, conforme a quantidade de bilhetes adquiridos durante o ano, liberado automaticamente no boleto do IPVA. Para o IPVA 2024, 542,3 mil pessoas conseguiram desconto de 5% a 10%. Houve aumento de 13,2% em relação ao IPVA 2023, quando 479 mil consumidores tiveram redução no imposto por meio da Nota Fiscal Goiana.

Alerta de golpe

A Secretaria da Economia não exige pagamento dos vencedores dos sorteios mensais para liberar o prêmio. O resgate da premiação da Nota Fiscal Goiana deve ser feito pelo consumidor contemplado apenas no site oficial do programa: goias.gov.br/nfgoiana/. Ganhadores não devem repassar seus dados pessoais para terceiros.