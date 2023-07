Moradora de Jataí ganha R$ 50 mil no sorteio da Nota Fiscal Goiana

Uma moradora de Jataí ganhou o sorteio de julho do Programa Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira (27). Ela levou R$ 50 mil, o maior prêmio da edição. Outras 158 pessoas ganharam prêmios que foram de R$ 500 a R$ 10 mil. O resultado completo está disponível no site do programa.

O sorteio n° 78 foi realizado na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia. Concorreram consumidores cadastrados e que pediram CPF na nota fiscal. Após a publicação do resultado no Diário Oficial do Estado, os contemplados têm até 90 dias para requerer os valores. Basta acessar o site da NFG, fazer o login, clicar em “resgatar” e informar os dados bancários.