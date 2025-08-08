search
Poder

Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro

Sem dar detalhes, o ministro afirmou que Gayer é investigado pela Corte em um processo sigiloso, que tem conexão com investigações envolvendo o ex-presidente


Agência Brasil Por Agência Brasil em 08/08/2025 - 18:35

Gustavo Gayer (PL)
Moraes nega pedido de Gayer aliado para visitar Bolsonaro (Foto: Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (8) pedido do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu as visitas a Bolsonaro, que mora em Brasília.

Sem dar detalhes, o ministro afirmou que Gayer é investigado pela Corte em um processo sigiloso, que tem conexão com investigações envolvendo o ex-presidente.

Uma das cautelares determinadas contra Bolsonaro impede que o ex-presidente tenha contato com investigados nas ações penais da trama golpista, no inquérito sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra o governo brasileiro e a ministros da Corte, além de outras investigações.

“Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Messias Bolsonaro pela decisão de 17/7/2025, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais ou Inq/Pets conexas, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF”, decidiu o ministro.

Nessa quinta-feira (7), Moraes autorizou outros deputados aliados e os médicos particulares de Bolsonaro a realizar visitas. Filhos e netos do ex-presidente podem visitá-lo sem autorização prévia.

Um dos autorizados foi o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Outros políticos também receberam autorização para visitar Bolsonaro, sempre em dias úteis sucessivos e entre as 10h e as 18h. O ex-presidente cumpre a prisão domiciliar em sua residência em Brasília, em um condomínio do bairro Jardim Botânico.

A vice-governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão, pôde fazer a visita nesta sexta (8); o empresário Renato de Araújo Corrêa, na segunda (11); e os deputados aliados Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Luciano Zucco (PL-RS), respectivamente nos dias 12, 13 e 14 de agosto.

Dia Internacional do Gato: data celebra felinos e reforça importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Senado
Poder

Oposição desocupa Senado sem acordo para impeachment de Moraes

07/08/2025
Bolsonaro Moraes
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa

07/08/2025
Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Poder

Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI

07/08/2025
Wilder Morais em ato bolsonarista, em 3 de agiosto de 2025, quando o senador pediu impeachment de Moraes e disse que vai para enfrentamento (Foto: Reprodução / Instagram)
Poder

Três senadores por Goiás assinam pedido de impeachment de Moraes

07/08/2025
Amauri
Poder

Amauri Ribeiro leva bandeira dos EUA para o plenário da Alego

06/08/2025
Gustavo Gayer (PL)
Poder

Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro

08/08/2025
licenciamento ambiental
Brasil

Lula sanciona lei do licenciamento ambiental com 63 vetos

08/08/2025
Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli
Justiça

Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli

08/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
Pesquisa