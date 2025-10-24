search
Cidades

Morte em Goiânia não tem relação com contaminação por metanol, confirma Secretaria de Saúde

SES-GO descarta caso suspeito após exames e reforça que Goiás segue sem registros confirmados de intoxicação pela substância


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/10/2025 - 17:18

(Foto: Reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou que a morte de um homem de 43 anos, internado em Goiânia, não foi causada por intoxicação por metanol. A informação consta em boletim divulgado nesta quinta-feira (23). O paciente estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado no Setor Santos Dumont, e faleceu após dias de acompanhamento médico.

De acordo com o boletim, onze notificações de possíveis casos de contaminação por metanol foram registradas em Goiás até o momento. Destas, cinco foram descartadas após exames laboratoriais não identificarem a substância no organismo dos pacientes, e seis foram excluídas por não atenderem aos critérios clínicos de suspeita. Com isso, o estado segue sem nenhum caso confirmado de intoxicação pela substância.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde contabiliza 53 casos confirmados de contaminação por metanol, distribuídos entre os estados de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Outros 59 casos seguem em investigação, totalizando 112 notificações em todo o país.

O órgão federal também reforçou os sintomas típicos de intoxicação por metanol, que podem surgir entre 12 e 24 horas após o consumo de bebidas adulteradas. Entre eles estão dor abdominal, náusea, confusão mental e alteração na visão. A recomendação é que qualquer pessoa com suspeita procure atendimento médico imediato, já que o diagnóstico precoce pode evitar sequelas graves, como cegueira permanente. Enquanto Goiás, incluindo Goiânia, não registra contaminações confirmadas, as autoridades de saúde continuam monitorando novos casos e alertando a população sobre os riscos do consumo de bebidas de origem duvidosa.

