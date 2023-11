Mortes por calor extremo devem quintuplicar até 2050, alerta estudo

Um estudo publicado na revista “The Lancet” alerta para o aumento de mortes provocadas pelo calor extremo no mundo. De acordo com a pesquisa, as mortes devem quintuplicar até 2050. “A saúde da humanidade está em grave perigo”, afirmam os autores da pesquisa de referência, elaborada em colaboração por 114 cientistas de 52 centros de pesquisa e agências das Nações Unidas de todo o mundo.

Desde a década de 1990, as mortes de pessoas com mais de 65 anos já aumentaram 85%. O estudo destaca que, em média, os habitantes do planeta foram expostos a 86 dias de temperaturas potencialmente fatais em 2022 e que o número de pessoas com mais de 65 anos que morreram vítimas do calor aumentou 85% no período 2013-2022 em comparação com 1991-2000. Só a Alemanha registrou 3 mil mortes por calor neste ano.