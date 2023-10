Mostra de cinema homenageia Wim Wenders em Goiânia

O Cine Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o Goethe-Institut São Paulo, apresenta neste fim de semana a mostra “Wim Wenders: Paisagens da Alma”, que reúne seis filmes do renomado cineasta alemão. A entrada é gratuita e os filmes serão exibidos até domingo, 15.

A mostra é uma oportunidade para os fãs e admiradores de Wim Wenders, um dos maiores nomes da história do cinema, conhecerem ou revisitarem algumas de suas obras-primas, como Asas do Desejo, Paris, Texas, O Amigo Americano, Alice nas Cidades, No Decurso do Tempo e O Estado das Coisas. Os filmes abordam temas como a solidão, a amizade, a identidade, a arte e a política, com um olhar sensível e poético sobre as paisagens e os rostos humanos.

O Cine Cultura é uma unidade da Secult Goiás e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. A programação completa da mostra pode ser conferida no site do Cine Cultura.

Confira a programação de 14 a 15/10:

14/10 – Sábado

– 17h: Alice nas Cidades (1974, 112 min, 16 anos, dir: wim wenders)

– 19h30: Paris, Texas (1984, 144 min, 12 anos, dir: wim wenders)

15/10 – Domingo

– 16h: No Decurso do Tempo (1976, 175 min, 14 anos, dir: wim wenders)

– 19h45: O Estado das Coisas (1982, 121 min, 14 anos, dir: wim wenders)

Entrada gratuita