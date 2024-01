Mostra de Cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” recebe grandes nomes do Cinema Brasileiro em Goiânia

A 15ª edição da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” está prestes a começar em Goiânia, prometendo duas semanas de pura arte cinematográfica. O evento, que acontecerá de 1 a 14 de fevereiro no CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, contará com mais de 70 filmes e a presença de renomados atores e diretores do cinema brasileiro.

Este ano, a mostra traz uma novidade: bate-papos gratuitos com grandes nomes do cinema brasileiro. Entre os convidados estão os atores Selton Mello, Thiago Lacerda, Paulo Miklos e Lucélia Santos, além do crítico de cinema da Folha de São Paulo, Inácio Araújo.

Antes do início do evento, no dia 31 de janeiro, às 18h, o ator e diretor Selton Mello estará presente para o lançamento do livro “Eu Me Lembro” em uma noite de autógrafos. Mello, que também é padrinho do evento, participará de um bate-papo com o público no dia 1 de fevereiro, às 14h30, onde discutirá sua carreira no cinema, direção e atuação no audiovisual.

O músico e ator Paulo Miklos, ex-vocalista do grupo Titãs, estará presente no evento no dia 4 de fevereiro, às 15 horas, para discutir a diversidade de sua notável carreira, cinema e musicalidade. Miklos também realizará um pocket show nas dependências do cinema CineX, às 20 horas do mesmo dia.

O ator e dublador Thiago Lacerda também marcará presença na mostra de cinema, com um bate-papo agendado para o dia 7 de fevereiro, às 19h30. Lacerda discutirá sua atuação na televisão e no cinema brasileiro.

A atriz Lucélia Santos, reconhecida por sua atuação em grandes novelas, participará de um bate-papo no dia 12 de fevereiro, às 19h30. Santos, que também possui grandiosa experiência no teatro e no cinema, é outro destaque da programação.

Para o CEO do cinema CineX, Adriano Oliveira, receber grandes representantes do cinema brasileiro é uma grande honra. “Acredito que a produtora Gabriela Cardoso tenha escolhido muito bem os representantes da sétima arte do Brasil. Quando eles toparam foi uma grande alegria para toda a equipe e temos a certeza de que farão desta uma das melhores edições da mostra”, destaca.

Passaportes

Uma opção para os cinéfilos de plantão que pretendem assistir a vários filmes são os passaportes. Eles estão disponíveis tanto na bilheteria do cinema quanto diretamente no portal de vendas. Os valores variam de R$ 140 a R$ 480, com opções para assistir entre 5 e 20 filmes.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria física, com valores entre R$ 20 e R$ 60. As opções são válidas por filme, com disponibilidade para estudantes, associados da Adufg, Sesc e o público em geral.

As atrações culturais, musicais e bate-papos são gratuitas, necessitando de ingressos apenas para assistir aos filmes da mostra.

Programação completa de bate-papos:

31/01 | 18h – Lançamento do livro “Eu Me Lembro” de Selton Mello

01/02 | 14h30 – Bate-papo com Selton Mello

02/02 | 19h30 – Bate-papo com Inácio Araújo (Crítico de cinema da Folha de São Paulo)

03/02 | 16H – Bate-papo com Pedro Pacífico

03/02 | 20h – Bate-papo com Yara Nunes, Angela e Ieda Leal

04/02 | 15h – Bate-papo com Paulo Miklos

04/02 | 20h – Pocket show de Paulo Miklos

05/02 | 19h – Bate-papo com Natália Timerman

06/02 | 19h30 – Bate-papo com Cristiano Pimenta, Lenise Borges e Mauro Elias

07/02 | 19H30 – Bate-papo com Thiago Lacerda

08/02 | 20h30 – Bate-papo com Bruno Barreto, Luíza Salles, Letícia e Paula Barreto

09/02 | 19h – Encontro de escritores goianos e Geraldo Rocha

10/02 | 17h – Bate-papo com Aline Bei

10/02 | 20h30 – Bate-papo com Luiz Augusto e Flávio Baiocchi (Filme Na Cama com Virgínia)

12/02 | 19h30 – Bate-papo com Lucélia Santos e diretores Pedro e Erick