Um motociclista morreu em um acidente na madrugada de hoje, no quilômetro 179 da GO-080, em Goianésia, ao bater de frente com um ônibus. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e se empenharam para socorrer a vítima, que estava sob o ônibus e já não apresentava sinais vitais. Após avaliação da médica do Samu, o óbito foi constatado no local, ficando sob os cuidados da Polícia Técnico Científica.