Motorista morre após bater de frente com caminhão na BR-153

Um motorista de um carro morreu após bater de frente com um caminhão na BR-153, em São Luiz do Norte. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro invadiu a pista contrária e o caminhoneiro, para desviar, jogou o caminhão para o acostamento. No entanto, o motorista do carro acabou fazendo a mesma manobra e eles acabaram batendo de frente.

A PRF estima que o caminhão tinha um peso de, aproximadamente, 70 toneladas. A Ecovias do Araguaia, empresa responsável pelo trecho da rodovia, disse que a pista precisou ser parcialmente interditada e o tráfego fluiu por ‘pare e siga’.