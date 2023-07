Motorista por app é confundido com amante e é agredido

Um motorista por aplicativo foi agredido e teve a roupa rasgada após ser confundido com o amante de uma passageira pelo marido dela. Segundo as informações, o condutor do veículo, de 42 anos, aceitou a corrida para levar a mulher a um hotel de Posse, no interior do Estado. Quando ele chegou no local, ele foi confrontado pelo marido da passageira, dizendo que ele seria o amante dela.

O motorista negou o fato, mas o marido da mulher não aceitou os argumentos e o agrediu. A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação.