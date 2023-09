Motorista por APP é esfaqueado e roubado por passageiro

Um motorista por aplicativo foi esfaqueado e denunciado por um passageiro, durante uma corrida, em Valparaíso de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso se sentou atrás do motorista, de 34 anos, anunciou o assalto e feriu o motorista com oito golpes de faca. Câmeras de segurança flagraram o homem andando pela rua pedindo socorro aos moradores. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Valparaíso de Goiás.

O motorista segue internado e deve ser ouvido nos próximos dias.