Motorista que matou jovem em acidente é preso pela PC

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (18) o motorista suspeito de matar a jovem Júlia Ferreira Demério, de 19 anos, em Catalão. O suspeito se apresentou na Delegacia e foi detido por ingerir bebida alcoólica e não prestar socorro à vítima.

O acidente ocorreu por volta das 6h do último sábado (16). De acordo com testemunhas, a vítima, que era passageira, estava em um veículo de passeio quando o condutor perdeu o controle e tombou na via. Ainda segundo relatos, os envolvidos haviam saído de uma festa em uma chácara localizada nas proximidades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado e, ao chegar no local, se deparou com a jovem inconsciente no banco de trás, já em parada cardiorrespiratória e onde foi encontrada certa quantidade de sangue. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Catalão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.