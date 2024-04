MP amplia parcerias nas áreas de investigação e inteligência

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) passou a integrar o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Goiás (Sisp/GO), o que permitirá maior alcance e agilidade nas investigações conduzidas pela instituição e também por forças de segurança do Estado e da União.

A formalização da adesão ocorreu na última sexta-feira (5), em reunião na sede do Centro Integrado de Investigação e Inteligência (CIII) do MPGO, com a presença de integrantes de órgãos de segurança federais e estaduais, bem como de áreas cuja inteligência é essencial para a atuação no combate à corrupção, a exemplo da Secretaria Estadual da Economia e da Receita Federal, e à criminalidade.

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres, destacou a relevância da parceria, visando ao aprimoramento das investigações de crimes e ao reforço no combate ao crime organizado: “Uma das atribuições do Ministério Público é o combate ao crime organizado, e a atuação em sintonia com os órgãos de Estado, tanto estaduais quanto federais, também incumbidos dessa missão, traz benefícios para toda a sociedade não só goiana, mas de todo o País”, afirma.

Para o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), Carlos Luiz Wolff de Pina, “essa adesão é o reconhecimento do órgão de inteligência do MP-GO como uma agência de inteligência capaz de produzir informação e conhecimento que possa auxiliar na própria política de segurança do Estado de Goiás, além de outras atividades correlatas não só ao próprio Estado de Goiás, mas a todo o País, considerando o intercâmbio de informações também com órgãos federais e com as demais unidades e ramos do Ministério Público”.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Renato Brum, enalteceu a atuação e a qualidade do trabalho do MPGO nas áreas de investigação e inteligência, destacando a importância da integração da instituição ao Sisp/GO.

Carlos Wolff exaltou o trabalho de seu antecessor, promotor de Justiça aposentado e atual diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça, Rodney da Silva, para viabilizar a adesão do MPGO ao sistema.

O coordenador da CSI e do Gaeco ressaltou uma conquista recente – a instituição da Doutrina de Inteligência do Ministério Público, por meio da Resolução 260/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público – como essencial para o intercâmbio de informações visando à segurança da sociedade. “Com a doutrina de inteligência do Ministério Público, hoje a gente consegue, com princípios, conceitos e métodos próprios, produzir um material de conhecimento que permite o intercâmbio com outras agências tornando mais célere a solução de algumas questões de interesse da coletividade”, reforçou.

Participaram da reunião, além dos citados, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo André de Azevedo, o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Ganga, e representantes do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias Militar, Penal e Científica e da Procuradoria-Geral do Estado.