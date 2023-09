MPGO e governo do Estado promovem evento do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

Idealizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para ampliar os índices vacinais, o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal receberá hoje diversas adesões, em evento a ser realizado às 16 horas, no Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em parceria entre o Ministério Público de Goiás (MPGO) e o governo do Estado. O procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres; o governador Ronaldo Caiado e o conselheiro do CNMP Jayme de Oliveira estarão presentes na atividade.

Durante a solenidade, também será lançado o Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais (Vacina Mais, Goiás). Em Goiás, bem como nas demais unidades da federação, esses índices, previstos no Calendário Nacional de Vacinação de Crianças com menos de 2 anos, têm apresentado queda gradativa ao longo dos anos. O plano foi elaborado diante da preocupação com esse cenário e irá contar com uma série de ações a serem desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e parceiros para a retomada das coberturas vacinais em todo o território goiano.